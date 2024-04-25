В России столкнулись с дефицитом вакцин для животных

Нехватка иностранных и отечественных вакцион от инфекционных заболеваний для кошек и собак наблюдается в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию практикующих ветеринарных врачей. Речь идет о вакцинах от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и других инфекций.

В стране зафиксировано 74,8 млн домашних животных: собак – 25,5 млн, кошек – 49,2 млн. По информации Россельхознадзора, в 2023-2024 годах было произведено более 13 млн доз вакцин от инфекционных заболеваний собак и более 1 млн доз вакцин для кошек. В 2023 году в Россию ввезли 8 млн доз вакцин от инфекционных заболеваний собак и кошек. По данным газеты, крупные дистрибуторы и аптеки сейчас распродают остатки иностранных вакцин.

Один из экспертов рассказал изданию, что отечественные компании выпускают аналоги иностранных препаратов, но объемы их выпуска не позволяют покрыть полностью потребность. Также у отечественных препаратов пока нет иностранных сертификатов, что добавит проблем при организации путешествий.

Нехватка зарубежных препаратов также связана с введением обязательных проверок. Некоторые иностранные компании подали заявление на прохождение российских проверок. Но в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей изданию указали, что процесс получения сертификатов соответствия не быстрый и займет не менее года. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony