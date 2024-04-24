Россиянам назвали самые полезные для детей виды спорта

Иммунолог Ирина Ярцева назвала виды спорта, наиболее полезные для детей. Слова специалиста приводит издание News.ru.

В первую очередь врач посоветовала отдавать детей в плавание. Она указала на то, что этот вид спорта помогает юным россиянам не бояться воды, укрепляет их иммунитет и закаляет.

Ярцева считает, что детям также подходит гимнастика. В то же время специалист советует отдавать предпочтение любительскому спорту.

«Выбирая вид спорта, необходимо учитывать, чтобы все занятия были на любительском уровне. Профессиональный спорт - это всегда последствия для здоровья», - сказала медик. // Фото: unsplash.com / Alex Perez