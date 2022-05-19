В России создадут новое движение детей и молодежи «Большая перемена»

Авторы инициативы по созданию нового общественного движения детей и молодежи «Большая перемена» считают, что оно станет самым масштабным в России. Законопроект сегодня внесен в Госдуму группой парламентариев, сообщает ТАСС. Общественное обсуждение документа запланировано на 1 июня, по совпадению – это День защиты детей.

По словам авторов законопроекта, движение должно вобрать в себя лучшее, что есть в уже существующих объединениях, а также учтет опыт советской пионерской организации.

Отмечается, что участие в движении будет добровольным, а целью станет содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании, их профессиональной ориентации, а также организации досуга. Фото: pixabay.