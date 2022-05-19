19 мая 2022, 20:45
Общество

Алишер Усманов разводится с Ириной Винер

Пара расторгает брак после 30 лет совместной жизни

Красивая история любви Винер и Усманова подходит к концу - миллиардер подал на развод с супругой после 30 лет брака. Об этом сообщает РИА Новости.

После 30 лет брака и практически 50 лет совместной жизни Алишер Усманов подал документы на развод. Рассматривать вопрос будет мировой судья судебного участка района Москвы Крылатское 7 июня.

Миллиардера Усманова и легендарного тренера сборной России по художественной гимнастике Винер называют одной из самых влиятельных пар российского спорта. Фото: vatars.mds.yandex.net.

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