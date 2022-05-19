Ключевая воистину район ключей – канализационных

Проблема течи из канализационных люков – давнишняя и наболевшая проблема петрозаводчан. Очередные доказательства опубликованы в соцсети ВК. Так, Ключевую называют «воистину районом ключей – канализационных».

Из канализации в районе Репникова 9, 9а зловонная жижа течет на территорию школы. Более месяца продолжается такая же течь из ливневки перед магазином «Родники».

«Фонтан на Сегежской хлещет уже неделю. Река такого размера, что с Карьерного проезда перейти улицу проблематично, люди идут вброд или ищут островки»,

- комментируют снятые видео местные жители. Фото и видео: vk.com/podslushanovptz.