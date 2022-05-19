Раздельный сбор мусора приблизился к жилым домам Петрозаводска 

Текст и фото: Антонина Кябелева

«Мусорная реформа», направленная на то, чтобы, с одной стороны, приучить россиян к раздельному сбору отходов, а с другой, организовать их переработку, очень медленно, но все же продвигается в Карелии. Длинные очереди петрозаводчан, которые традиционно выстраиваются к машинам эко-транспорта, чтобы сдать вторсырье на переработку, не оставляют сомнений, что граждане готовы сортировать бытовые отходы. Правда, до недавних пор практически единственной возможность проявить «сознательность» оставались маршруты эко-транспорта.

В 2022 году ситуация, наконец-то, сдвинулась с мертвой точки. Во всяком случае, в Петрозаводске. Возле нескольких гипермаркетов карельской столицы появились так называемые экостанции для раздельного сбора отходов.

В феврале в микрорайоне Кукковка было установлено 16 специальных контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Их закупил и установил обслуживающий Кукковку оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) – ООО Экосервис». Естественно, обслуживание контейнеров – это тоже сфера ответственности компании «Экосервис».

В мае еще около пятидесяти контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок были установлены в центральной части карельской столицы и в районе Октябрьского и Первомайского проспектов.

Данные контейнеры установил пока малоизвестный оператор ООО «Апрель», единственным учредителем и директором которого является Александр Трофимов. Одновременно он руководит сегежской компанией ООО «Актив-Про», в которой ему принадлежат 50 процентов в уставном капитале. Актив-Про занимается сбором ТКО в Сегежском, Беломорском, Калевальском, Пряжинском районах и части Прионежья. При этом сбор мусора в центральной части Петрозаводска, в районе Первомайского, Октябрьского проспектов и в Соломенном — зона ответственности Карельского экологического оператора – ООО «КЭО».

Мы решили посмотреть, пользуются ли популярностью у горожан новые контейнеры, и насколько старательно они убираются. Естественно, мы не смогли осмотреть каждый из контейнеров, но общее представление нам удалось составить. За два дня – 16 и 17 мая мы обошли 23 контейнерных площадки, где должны стоять новые устройства для пластиковых бутылок.

Ровио,6

Экскурсию мы начали с Кукковки. Возле дома по Ровио, 6 контейнер для сбора пластиковых бутылок был заполнен меньше, чем наполовину.

Парфенова,10

По адресу Парфенова, 10 контейнер тоже стоял и в нем было достаточно свободного места. Контейнерная площадка была тщательно убрана.

Сортавальская, 10

Во дворе дома по Сортавальской, 10 тоже был полный порядок. Контейнер был заполнен бутылками где-то на треть.

Сортавальская, 7

На противоположной стороне улицы Сортавальская – во дворе дома 7 без труда удалось обнаружить контейнер, который был наполнен бутылками тоже примерно на треть объема. Площадка с мусорными баками оказалась тщательно выметена.

Генерала Фролова, 10

Возле дома, расположенного на улице Генерала Фролова, 10, контейнер для сбора ПЭТ-бутылок нареканий не вызвал. И хотя он был заполнен больше других кукковских екостей, места для бутылок в нем оставалось достаточно.

В общем, Кукковка порадовала. И контейнеры не были переполнены пластиком, и площадки убраны, и соседние баки не вызывали неприятных эмоций, хоть внешне и выглядели потрепанными.

Результаты исследования других районов карельской столицы не отличались подобной стабильностью.

Зайцева, 22

Контейнер возле дома по улице Зайцева, 22 уже не вмещал пластик. Смятые бутылки нагло выпирали из отверстия контейнера, словно проросшие сорняки. Возможности контейнера оказались полностью исчерпаны. Но его не опустошили ни 16, ни 17 мая.

Краснофлотская, 6

Контейнер у дома по улице Краснофлотская, 6 оказался более аккуратным. В него можно было смело «упаковать» еще немало пластика.

Октябрьский, 40

У дома, расположенного на Октябрьском проспекте, 40, контейнер для ПЭТ-бутылок располагался в закрытой конструкции. Там тоже было еще место, хотя неприятно удивила небрежность, с которой была убрана сама площадка.

Виданская, 15

Рядом с домом по Виданской, 15 контейнер для ПЭТ-бутылок был почти заполнен. Но незначительное свободное пространство для пустой тары все же оставалось.

Сорокская, 5

На улице Сорокская новые контейнеры должны были находиться у дома № 5 и № 13. У дома № 5 конструкция для пластика стояла, так сказать, согласно представленному региональным оператором списку.

Сорокская, 13

А вот у дома № 13 контейнера обнаружить не удалось, хотя деревянное строение находилось поблизости от двух контейнерных площадок.

Шотмана, 8

По адресу улица Шотмана, 8 емкость для раздельного сбора была почти заполнена.

Ленина, 38

Неподалеку стоял полупустой контейнер с другой «пропиской» - проспект Ленина, 38. Он явно не вписался в размеры закрытой площадки, притулившись рядом, словно бедный родственник.

Красноармейская, 30

По адресу Красноармейская, 30 контейнер для сбора пластика мы не нашли. Дверь закрытой площадки для сбора мусора была открыта настежь, но ни внутри помещения, ни рядом ничего похожего на конструкцию для раздельного сбора мусора не было.

Красноармейская, 31

Другой контейнер должен был находиться по-соседству, на Красноармейской, 31, где располагается медицинский институт ПетрГУ.

Красноармейская, 31

Рядом со зданием находилась девственно чистая площадка без единого контейнера, а в нескольких шагах от нее за металлическим гаражом одиноко стоят контейнер, окруженный кучей неубранного мусора.

Горького, 26

Емкость для ПЭТ-бутылок располагалась чуть дальше, рядом с домом по улице Максима Горького, 26, где, согласно официальной информации, должен был находиться еще один контейнер. Другими словами, вместо трех контейнеров нам удалось найти только один, да и то переполненный пластиком.

Гоголя, 40

На Гоголя, 40 контейнер тоже был забит бутылками. Еще немного - и разделенный пластик станет вываливаться из предназначенной для него емкости.

Гоголя, 28

Самую неприглядную картину мы лицезрели у стены Дома офицеров на Гоголя, 28. Сама контейнерная площадка была убрана. А вот емкость для сбора пластика была не только доверху заполнена бутылками из под лимонада и кваса, но сморщенный пластик постепенно захватывал и пространство около контейнера.

Антикайнена, 8

На Антикайнена, 8 мы увидели вполне благополучную картину — полупустой контейнер мирно стоял на предназначенном для сбора мусора месте.

Ленина, 26

Проникнуть во двор дома по проспекту Ленина, 26 оказалось не так просто. Граждане огородились от внешнего мира, словно в осажденной крепости. Зато во дворе было чисто и ухоженно. Нарушал эту идиллию только переполненный контейнер для ПЭТ-бутылок с вывалившемся на асфальт вторсырьем.

Энгельса, 17

На улице Фридриха Энгельса, 17 контейнер был заполнен где-то наполовину и стоял рядом с крытой контейнерной площадкой, явно привлекая к себе внимание.

Ленина, 15

В качестве примера почти идеальной чистоты можно отметить площадку для сбора мусора на проспекте Ленина, 15, где, помимо емкости для пластика, есть и отдельное помещение для сбора картона и бумаги.

Ленина, 13

В соседнем дворе дома по проспекту Ленина, 13 картина унылая. Почти заполненный контейнер с пластиком подвинут к груде мусора. Его ярко-синяя окраска диссонирует с загаженным ландшафтом бытовой неустроенности центра карельской столицы.

Варкауса, 9 б

Экскурсию мы завершили, наткнувшись на еще один пример почти идеального содержания двора. Контейнер на набережной Варкауса, 9 б аккуратно вписался в «вылизанное» пространство площадки для сбора мусора. К сожалению, подобные «находки» для современного Петрозаводска являются скорее исключением.

Многое, конечно, зависит и от самих горожан. Если вы видите, что контейнеры не убираются, то, как минимум, следует сообщить об этом региональному оператору — ООО «КЭО». Тем более что именно он взялся убирать центральные районы карельской столицы.

Вот адреса домов, где должны находиться контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок: ул. Белинского, 17 а / 17 б, ул. Торнева, 11, ул. Ровио, 6, ул. Парфенова, 10, ул. Фролова, 10, ул. Балтийская, 53, пр. Комсомольский, 15, пр. Комсомольский, 19, ул. Питкярантская, 28, ул. Питкярантская, 10, ул. Сортавальская, 7, ул. Сортавальская, 10, пр. Карельский, 18, ул. Генерала Судакова, 11, ул. Энтузиастов, 17, проезд Художников Авдышевых, 5, ЖК "Черника"(Балтийская 36, 38), ул. Андропова, 9, ул. Анохина, 1, ул. Анохина, 26, ул. Антикайнена, 8, ул. Герцена, 31, ул. Гоголя, 28, ул. Гоголя, 40, ул. Гоголя, 12, ул. Горького, 16, ул. Горького, 23 а, ул. Горького, 26, ул. Кирова, 10, ул. Красная, 51, ул. Красноармейская, 31, ул. Красноармейская, 30, пр. Ленина, 1 а, пр. Ленина, 4, пр. Ленина, 5, пр. Ленина, 10, пр. Ленина, 13, пр. Ленина, 15, пр. Ленина, 16, пр. Ленина, 26, пр. Ленина, 25, пр. Ленина, 38, ул. Лососинская, 13, ул. Титова, 9, ул. Шотмана, 8, ул. Энгельса, 11, ул. Энгельса, 17, ул. Энгельса, 25, ул. Бесовецкая, 15 а, наб. Варкауса, 9 б, ул. Виданская, 15, ул. Зайцева, 22, ул. Краснофлотская, 6, ул. Краснофлотская, 36, ул. Кутузова, 43, ул. Кутузова, 55, ул. Кутузова, 9, ул. Лисициной, 21, ул. Мелентьевой, 20 а, ул. Мелентьевой, 59, пр. Октябрьский, 40, пр. Октябрьский, 61 б, пр. Первомайский, 58, ул. Сорокская, 5, ул. Сорокская, 13.