В России предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсад

В России могут расширить перечень категорий граждан, которые имеют льготу для приема в детский сад. В настоящее время право на внеочередное зачисление в сад имеют дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, дети матерей-одиночек.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил зачислять без очереди также детей-сирот из приемных семей и семей опекунов. Об этом сообщает RT. Депутат считает, что долгое ожидание зачисления в сад дети могут лишиться необходимых для них навыков социализации.

По его мнению, первичная полноценная социализация таких детей на уровне садика во многом закладывает основы для нормального развития, успешной адаптации среди сверстников, для формирования будущей личности и навыков взаимодействия с обществом.

Нилов считает, что инициатива позволит потенциальным приемным родителям и опекунам более уверенно принимать решение об усыновлении или опеке.