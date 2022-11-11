В России предложили направлять повестки в суд через портал «Госуслуги»

Опционал сервиса «Госуслуги» предложили расширить. Кабинет министров предложил отправлять повестки участникам уголовного процесса через портал. Законопроект правительства РФ опубликован в базе данных Госдумы, обратило внимание издание «Лента.ру». Его внесли на рассмотрение в думу.

Отмечается, что повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены человеку, если получено его согласие, а также возможность пользоваться сервисом «Госуслуги» не ограничена мерой пресечения или наказанием.

Проект закона предполагает возможность для всех участников уголовного судопроизводства присутствовать на процессе по видеосвязи на заседаниях суда любой инстанции. // фото: скриншот gosuslugi.ru