В России планируют потратить на развитие футбола миллиарды рублей

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что на развитие отечественного футбола в период с 2019 по 2024 год будет в общей сложности потрачено 24 млрд рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом он акцентирует внимание на необходимых изменениях в деятельности самих спортивных клубов.

Владельцы футбольных клубов в сложившейся ситуации несут потери. Государство со своей стороны уже инвестирует в развитие этого вида спорта. До 2024 года планируется потратить 24 млрд рублей. Но в условиях санкций профессиональные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности.

«Наверное, в этот кризис футбольные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества», - заметил министр.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев рассчитал предположительные потери владельца «Спартака» Леонида Федуна. По его мнению, Федун потерял 99% капитала. Фото: pixabay.