08 февраля 2022, 13:03
В России остался один регион, где нет омикрона
Новый штамм коронавируса выявлен в 84 субъектах Федерации
Лишь в одном российском регионе до сих пор не выявлены зараженные омикрон-штаммом коронавируса. Речь идет о Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Случаи омикрона зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа», - уточнили в штабе.
Напомним, что в Карелии выявлены уже более 500 случаев заражения омикрон-штаммом, об этом ранее сообщили в управлении Роспотребнадзора. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch