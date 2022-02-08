В России остался один регион, где нет омикрона

Лишь в одном российском регионе до сих пор не выявлены зараженные омикрон-штаммом коронавируса. Речь идет о Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Случаи омикрона зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа», - уточнили в штабе.

Напомним, что в Карелии выявлены уже более 500 случаев заражения омикрон-штаммом, об этом ранее сообщили в управлении Роспотребнадзора. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch