Новый метод борьбы с нетрезвыми водителями изобрели в Москве

Столичная дорожная полиция придумала новый способ борьбы с нетрезвыми автолюбителями, сообщает РБК.

Госавтоинспекция Москвы обратилась к работникам АЗС и общепита с просьбой сообщать о случаях нетрезвого вождения. Инициативу назвали просто - «Сообщи о пьяном водителе».

В начале года в столице отловили более двух тысяч автомобилистов с признаками опьянения и более 100 тех, кто сел за руль повторно в пьяном виде.

Можно предположить, что если новый метод ведомства успешно приживется в Москве, то в скором времени его могут перенять и регионы. Отметим, что в Карелии также каждую неделю проводят рейды «Контроль трезвости». (фото pixabay.com, stevepb)