В России не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч

Россияне с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей должны в 2022 году заплатить налог, если процентный доход превысит 85 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Заплатить такой налог россияне должны будут до 1 декабря следующего года. Проценты по вкладам облагаются налогом по ставке 13% с 1 января 2021 года.

Под налогообложение попадает сумма за вычетом необлагаемого процентного дохода, который рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января. В 2021 году он равен 42,5 тысячам рублей, так как на 1 января 2021 года ключевая ставка составляла 4,25%. (фото pixabay.com, stevepb)