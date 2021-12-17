17 декабря 2021, 17:02
Бюджет Петрозаводска на 2022 год принят
На пятничном заседании Петросовета депутаты рассмотрели проект Петрозаводского городского округа во втором чтении
После голосования по поправкам бюджет на наступающий 2022 год принят. По доходам Петрозаводск получит 7 миллиардов 241 миллион рублей, а расходы составят 7 миллиардов 175 миллионов рублей.
Новый депутатский корпус, выбранный в сентябре, уже выработал конструктивный диалог с администрацией, все дискуссии ведутся на рабочих комиссиях, а сессия проходит исключительно для того, чтобы задокументировать тот либо иной вопрос.
На сессии присутствовал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Всем известна его травма, но как видим (см. видео), мэр уже приступил к работе.