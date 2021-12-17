Бюджет Петрозаводска на 2022 год принят

После голосования по поправкам бюджет на наступающий 2022 год принят. По доходам Петрозаводск получит 7 миллиардов 241 миллион рублей, а расходы составят 7 миллиардов 175 миллионов рублей.

Новый депутатский корпус, выбранный в сентябре, уже выработал конструктивный диалог с администрацией, все дискуссии ведутся на рабочих комиссиях, а сессия проходит исключительно для того, чтобы задокументировать тот либо иной вопрос.

На сессии присутствовал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Всем известна его травма, но как видим (см. видео), мэр уже приступил к работе.