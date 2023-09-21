В России начались проблемы с аппаратами для диабетиков

В России стало трудно купить продукцию для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом, рассказала «Коммерсанту» директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Наталья Мокрышева.

Составные части этой системы вошли в американский список продукции двойного назначения, теперь их импорт в Россию затруднился. Поставки продукции двойного назначения требуют получения отдельной лицензии.

По словам Мокрышевой, импорт аппаратов для диабетиков усложнился из-за санкций США. Их аналоги не подходят детям до четырех лет, а китайская продукция не отвечает требованиям.

За последние 20 лет число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн, рассказала Мокрышева. По данным на конец прошлого года, порядка 10,5 млн россиян страдают от диабета. // Фото: freepik.com.