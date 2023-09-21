Благоустройство набережной в Беломорске стартует в следующем году

Концепция развития общественного пространства «Улы Поморья» стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

Новое общественное пространство раскинется на территории в 1,3 гектара. Оформление набережной реки Выг предполагает содержание этнокультурного компонента. Поморская культура будет использована в том числе в элементах дизайна. В центре концепции – «Прошлое» – Беломорские петроглифы, «Вечное» – поморский этнос, сохранение его самобытности и истории и «Бесконечное» – Белое море и промысловая идентичность поселения.

Плавные формы скамеек и шезлонгов ассоциируются с морскими волнами, сети в малых архитектурных формах и игровых конструкциях напоминают о традиционном для севера Карелии рыбном промысле, небольшие беседки вырастут на берегу носами лодок – карбасами, а фасад теплышки со сценой и визит-центром выполнят в геометрии рыбьей чешуи.

Важным одним элементом благоустройства в морской стилистике станет декоративный маяк – деревянная конструкция будет использоваться в качестве смотровой площадки для жителей и гостей города.

Не обойдется и без одного из главных символов Беломорска – петроглифов. Стилизованную резьбу нанесут на камни набережной, чтобы дети могли создавать рисунки, используя рельефные изображения.

Общественное пространство получит обширную пешеходную инфраструктуру для прогулок. В создании дорожек используют деревянный настил, бетонную плитку, гальку и другие виды покрытий. Освещение благоустроенной территории обеспечат несколько десятков уличных фонарей и гирлянд на стойках. Предполагается и озеленение – высадка хвойных и лиственных пород: елей, сосен, лип, ясеней, можжевельников и других растений. Кроме того, на набережной разобьют клумбы с многолетниками. В софинансировании проекта примет участие и местный бизнес. На набережной обустроят кафе с поморской кухней.

Для спокойного отдыха смонтируют скамейки и лавки-качели, предусмотрена установка урн, велопарковочных столбов и элементов навигации. Также на набережной планируется создание хороводной площади для мероприятий, места для молодежного досуга, зоны шахматных турниров и другие точки притяжения.

Премьер-министр Правительства Карелии Александр Чепик ознакомился с проектом и обсудил этапы благоустройства с и.о. Главы района Ольгой Александровой.

Фото: https://gov.karelia.ru/