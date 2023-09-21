Пьяный водитель в Костомукше провез инспектора ДПС на двери автомобиля

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Согласно материалам дела, 26 июля 2023 года в 4 часа утра наряд ДПС заметил водителя машины ВАЗ 21144, который в городской черте управлял автомобилем, находясь в очевидно нетрезвом виде. Требование об остановке гражданин проигнорировал, предпринял попытку скрыться, но в ходе преследования двигатель машины заглох.

Сотрудник ДПС потребовал выйти из машины, однако обвиняемый оказал сопротивление, ударил полицейского по руке, завел двигатель и снова начал движение. При этом инспектор повис на водительской двери и в таком положении проехал около 50 метров, после чего смог вывернуть руль машины на обочину.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. // Фото: freepik.com.