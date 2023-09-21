Осталось несколько дней, чтобы подать заявку на грант от Росмолодежи

Росмолодёжь запустила второй сезон своего грантового конкурса. До завершения регистрация остаются считанные дни. Молодежь поборется за получение гранта до 1 000 000 рублей средств на реализацию своей идеи.

Участникам грантового конкурса доступно 18 номинаций. Например, одна из номинаций #защищай, куда можно подать проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, которые реализуют социально значимые проекты, направленные на вовлечение молодёжи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение её гражданской активности.

Подача заявок открыта в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 16:00 24 сентября.