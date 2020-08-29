В России начали производить новый кроссовер

На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство среднеразмерного кроссовера Sorento нового поколения. Пресс-служба компании сообщила, что к старту производства на заводе «Автотор» внедрили новое оборудование для программирования электронных систем Sorento, а также для настройки системы «Эра-Глонасс».

Kia Sorento получит четырехцилиндровый 2,2-литровый дизельный двигатель на 202 л.с. и 440 Нм и восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Бензиновой альтернативой станет 2,5-литровый двигатель на 180 л.с. и 232 Нм с 6-ступенчатым «автоматом».

Кроссовер будет доступен с полным или передним приводом, его предложат в 5- и 7-местном исполнении. В зависимости от комплектации, в салоне может быть установлена мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Также предлагается цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового экрана.

В Kia называют новый Sorento самой технологически продвинутой моделью за всю историю компании. На ней дебютирует система Terrain Mode, благодаря которой улучшится сцепление с дорогой, автомобиль должен вести себя стабильнее.

Продажи в России начнутся уже в этом году.