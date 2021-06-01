В России могут ввести «отцовский капитал» и утроить родовой сертификат

Вице-премьер Татьяна Голикова получила предложение от главы комиссии Общественной палаты России по демографии, члена Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергея Рыбальченко. Как сообщает РИА Новости, он предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.

Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее восьми процентов от всех инвестиций, однако этого, считает Рыбальченко, недостаточно. Общественники считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50 процентов.

«По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография"»,

— говорится в письме.

В качестве аргументов общественники указывают успешный опыт некоторых регионов, в частности Сахалинской области, где доля инвестиций на помощь многодетным семьям составляет более 40 процентов от всех инвестиций в семейную политику.

В числе предложений, которые предстоит рассмотреть Голиковой, расширение использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Также предлагается ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка. Наконец общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Часть инициатив затрагивает и налоговую систему. В частности речь идёт о разработке и введении семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Как считают в Общественной палате, семья с пятью детьми вовсе не должна платить налогов.