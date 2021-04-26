В России могут объявить выходные на время многодневных выборов

На время проведения многодневных выборов в Госдуму в сентябре 2021 года в стране могут быть объявлены нерабочие дни по аналогии с предстоящими майскими каникулами. Об этом заявил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

«Что касается голосования и сентября, это зависит от той эпидемической обстановки, которая к сентябрю будет складываться. За несколько недель будет понятно, работают ли эти методы длинных выходных в плане ограничения распространения болезни. (…) Если да, то такие меры могут быть», - сказал он.

Депутат выразил мнение, что введение дополнительных нерабочих дней следует делать приоритетом. «Это превентивная мера, чтобы люди не заболели, но само по себе увеличение нерабочих дней - это плохо», - отметил Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Фото amworld.ru