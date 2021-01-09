В России меняются правила зачисления школьников в первый класс

Прием детей в первый класс в 2021 году пройдет по новым правилам. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на приказ Министерства просвещения России.

Так, если раньше принимать заявления начинали с 1 февраля, то теперь эта процедура будет стартовать только 1 апреля. Эта дата установлена для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс. Завершаться прием документов от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Далее. Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов, то теперь акт о приеме первоклассника директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений, то есть уже летом.

В том случае, если ребенок живет не на закрепленном за школой участке, подавать заявление нужно с 6 июля. Если места остались, ребенка в школу зачислят. В ином случае местные органы власти должны помочь родителям устроить ребенка в другое учебное заведение.

Подать документы можно лично в образовательное учреждение, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, отправить в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт, а также с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Последние, впрочем, в день массовой подачи заявлений имеют обыкновение зависать. // Фото: pixabay.com/ru