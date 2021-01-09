Фейковые карты техосмотра машин будут аннулировать

В России с 1 марта начнут аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле ТО не проводили, а также если машина не соответствует требованиям безопасности. Как сообщает РИА «Новости», такие изменения внесли в ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств».

«Диагностическая карта — документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, также на бумажном носителе, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства <…>, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств», — говорится в законе.

Отменять действие карты будет орган госконтроля. Сведения об этом внесут в единую автоматизированную систему. Оператора, выдавшего диагностическую карту без проведения техосмотра, привлекут к административной ответственности. // Фото: pixabay.com/ru