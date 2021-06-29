29 июня 2021, 07:26
Россия

В России ищут восьмерых обладателей миллионных выигрышей в лотерею

Некоторые победители новогоднего розыгрыша «Столото» до сих пор не обратились за призом

Компания «Столото» разыскивает восьмерых победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото», которые так и не обратились за своими миллионными выигрышами. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что счастливые билеты были куплены в Нижегородской области (г. Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Всего по итогам новогоднего тиража «Русского лото» в стране появился 581 лотерейный миллионер. Восемь из них до сих пор не найдены. Всего разыграно более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Фото osssr.ru

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