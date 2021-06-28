В России повысили возраст приобретения охотничьего оружия

Возраст покупки охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны повысили в стране с 18 до 21 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, повышение возраста не коснется тех, кто прошел или проходит военную службу, служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Также право приобрести оружие с 18 лет сохранится для представителей коренных малочисленных народов, профессиональных охотников и работников частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами.

С 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Закон ужесточает правила выдачи лицензий на оружие. Ее не будут выдавать россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Вводится временный запрет для пойманных за рулем в нетрезвом виде.

Лицензию не выдадут лицам со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов и так далее. Лицензию не выдадут осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего. (фото Донат Сорокин, iz.ru)