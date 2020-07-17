В России ищут счастливчика, выигравшего 300 миллионов рублей

В сегодняшнем розыгрыше лотереи «6 из 45» житель Москвы выиграл более 300 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Столото».

Точная сумма выигрыша, которая достанется счастливчику, составляет 304 727 903 рубля. Победитель пока не вышел на связь с организаторами лотереи. Известно лишь, что он угадал все шесть выпавших чисел.

Отмечается, что это один из самых больших выигрышей в истории «Столото». Рекорд составляет 365 миллионов рублей. Такую сумму в 2017 году выиграл житель Краснодарского края.