17 июля 2020, 12:34
Трассу «Кола» перекроют завтра на два часа
Развод моста рядом с Лодейным Полем остановит движение по федеральной автодороге в субботу
В субботу, 18 июля, трасса «Кола» будет перекрыта на 236-м километре с 8:45 до 10:45 утра. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Федеральная магистраль будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь.
В ГИБДД попросили водителей, следующих в Ленинградскую область, учитывать информацию о перекрытии движения и планировать свои поездки с учетом задержки на этом отрезке трассы.