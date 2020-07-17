Трассу «Кола» перекроют завтра на два часа

В субботу, 18 июля, трасса «Кола» будет перекрыта на 236-м километре с 8:45 до 10:45 утра. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Федеральная магистраль будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь.

В ГИБДД попросили водителей, следующих в Ленинградскую область, учитывать информацию о перекрытии движения и планировать свои поездки с учетом задержки на этом отрезке трассы.