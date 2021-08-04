В России допустили введение налога на мясо

В России могут ввести налог на мясо для сдерживания изменений климата. Произойти это может в ближайшие 15-20 лет. Такое мнение высказал специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, предположил чиновник. Ограничения могут появиться в сельском хозяйстве. По мнению Пескова, климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

По информации «Лента.ру», компания Beyond Meat ранее предложила обложить мясо «пигувианским налогом». Выплаты взимаются с предприятий, работа которых приводит к появлению негативных побочных эффектов для общества. По мнению основателя Beyond Meat Итана Брауна, налог помог бы развивающимся странам инвестировать в производство растительных источников белка. (фото knaschool50.ru)