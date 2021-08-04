Массовое захоронение узников финских концлагерей обнаружено в Карелии

Поисковики в рамках проекта «Без срока давности» наткнулись в Олонецком районе на место массового захоронения жертв финских концлагерей.

Руководитель отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов рассказал РИА Новости, что обнаружены останки тел, предположительно, двух женщин. Одной из них около 16 лет, у нее прострелена голова. По словам поисковика, массовое захоронение отыскали на основании воспоминаний жителя поселка Ильинский. Это место в Олонецком районе, по данным архивных документов, располагалось на перекрестке дорог, которые вели к трем ближайшим концлагерям. Общее количество жертв составляет более восьми тысяч мирных жителей.

Финские войска заняли Олонецкий район к середине осени 1941. Там было создано несколько концлагерей, в том числе в селе Ильинском. Всего на территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 в них было около 24 тысяч человек. Территория была освобождена советскими войсками летом 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской операции. (фото скриншот видео)