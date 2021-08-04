Главврач городской поликлиники №4 Ольга Билко заболела коронавирусом

Главный врач городской поликлиники №4 Ольга Билко заразилась коронавирусом. О своей болезни и самочувствии она сообщила в своем аккаунте в соцсети. Билко написала, что пять месяцев назад вакцинировалась, а ревакцинироваться собиралась в конце августа.

«Друзья, ухожу на вынужденную изоляцию. ПЦР-тест подтвердил, что меня не обошёл стороной коронавирус. Ближайшие недели я проведу дома. Больше 5 месяцев назад я вакцинировалась Спутником-V, однако попала в процент тех, кто всё же заболел»,

- написала руководитель медучреждения днем 3 августа.

По словам Билко, она чувствовала недомогание, у нее была температура 37,3, однако к ночи температура повысилась до 38 градусов. Сегодня Билко сообщила, что температура удалось сбить.

«Кашель и слабость по-прежнему со мной, но без ухудшений. По мере сил продолжаю работать удалённо», - написала она. (фото yandex.ru)