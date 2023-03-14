В Роспотребнадзоре оценили обстановку по ОРВИ и COVID-19 в Карелии

В сравнении с прошлой неделей в Карелии фиксируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе зафиксировано 844 случаев инфицирования.

Что касается ОРВИ и гриппа, то за неделю в регионе зафиксировано 5770 заболевших, в Петрозаводске - 2801. По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости среди совокупного населения -21,4% (1572 случая).

При мониторинге выделены аденовирусы (5,0%), вирусы гриппа не выделялись. С диагнозом ОРВИ госпитализировано 30 человек, против 55 на предыдущей неделе. // фото «Петрозаводск говорит»