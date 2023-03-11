Регулярное употребление кофе защищает от десяти опасных заболеваний

Если умеренно употреблять кофе, можно предотвратить некоторые опасные заболевания. Об этом рассказали медики из Катара, пишет Al Jazeera.

Согласно данным многочисленных исследований, что любители кофе меньше подвержены риску инфаркта, возникновения заболеваний сердца, диабета II типа, депрессии. Они не так часто страдают от болезней Паркинсона и Альцгеймера, рака матки и толстой кишки, цирроза печени. Также кофе на 8 – 15 процентов снижает риск ранней смерти.

Однако злоупотребление напитком может вызвать рак пищевода и проблемам со сном, повышение кровяного давления, аритмию и тахикардию. Врачи рекомендуют выпивать в день не более 4 чашек кофе. // фото: pxhere.com