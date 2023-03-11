Эффективный способ замедлить старение назвал женщинам известный врач

Замедляет процесс женского старения наличие достаточного количества в организме железа. Об этом рассказал в блоге на «Яндекс. Дзен» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что у большинства женщин есть дефицит данного элемента, но мало кто подозревает об этом. Тревожные признаки - бледность, быстрая утомляемость, апатия.

Представительницы прекрасного пола должны регулярно сдавать анализ крови на ферритин. Общий анализ зачастую не дает нужной информации.

- Норма ферритина составляет 20-200. Насторожиться нужно, когда показатель ниже 30,

- объяснил врач.

Он посоветовал добавить в рацион печень, мясо, листовые овощи, чтобы предотвратить дефицит железа. // фото: freepik.com