В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости из-за новых штаммов

Главный санитарный врач страны Анна Попова прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом из-за новых штаммов «омикрона». Об этом руководитель Роспотребнадзора рассказала на встрече с губернатором Нижегородской области.

«С появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», - приводит пресс-служба правительства региона слова Поповой.

«Омикрон» начал распространяться в России в начале 2022 года и постепенно стал доминирующим. В июне в России был выявлен подвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Ранее его обнаружили в Бельгии, Дании, Германии и странах Африки. Ранее в ВОЗ призвали вернуть масочный режим. (фото unsplash.com, Markus Spiske)