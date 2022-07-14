Море у берегов Анапы приобрело кровавый оттенок

На российском курорте море изменило цвет. Кровавый оттенок приобрела вода у берегов Анапы. Очевидцы снимали на видео необычный оттенок Черного моря на участке от поселка Супсех до села Варваровка.

Российские ученые предположили, что красный оттенок у воды появился в результате того, что к берегу прибило нитевидные частицы красных водорослей. На цвет воды могло повлиять цветение динофлагеллятов, которому также могли поспособствовать дожди.

В беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников сказал, что опасности для отдыхающих нет. Точную причину изменения воды назовут после взятия проб. (видео группа «Газета.Ru», фото скриншот видео)