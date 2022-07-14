14 июля 2022, 19:05
Россия

Море у берегов Анапы приобрело кровавый оттенок

К берегу могло прибить водоросли красного цвета, что повлияло на цвет морской воды. Опасности для отдыхающих нет

На российском курорте море изменило цвет. Кровавый оттенок приобрела вода у берегов Анапы. Очевидцы снимали на видео необычный оттенок Черного моря на участке от поселка Супсех до села Варваровка.

Российские ученые предположили, что красный оттенок у воды появился в результате того, что к берегу прибило нитевидные частицы красных водорослей. На цвет воды могло повлиять цветение динофлагеллятов, которому также могли поспособствовать дожди.

В беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников сказал, что опасности для отдыхающих нет. Точную причину изменения воды назовут после взятия проб. (видео группа «Газета.Ru», фото скриншот видео)

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Метки: 
Черное море
Анапа
цвет воды
красные водоросли