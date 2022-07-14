Заправлять автомобилистам полный бак на АЗС не будут с 14 июля

Водителей предупредили, что уже с 14 июля на автозаправочных станциях их ждет неожиданное изменение. Руководство АЗС собирается ввести новое правило, которое многих не обрадует, передает PRIMPRESS.

Речь идет о запрете заливать полный бак топлива. Уже сейчас на некоторых АЗС отказывают в просьбе заправить машину до полного бака. Но ситуация может стать массовой.

В данный момент автолюбителям объясняют отказ в том числе и требованиями руководства. По мнению экспертов, в сезон отпусков спрос на бензин растет, поэтому на ограничения пойдут практически все автозаправки.

При этом такая ситуация обернется благом для автомобилей. Постоянная заправка до полного бака вредит системе топливной вентиляции, говорят специалисты. // Фото: pxhere.com