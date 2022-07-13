ВОЗ призвала страны вернуть масочный режим из-за COVID-19

На фоне роста случаев заражения коронавирусом гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства вернуть масочный режим.

По словам руководителя ВОЗ, рост случаев коронавируса создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Также Гебрейесуса беспокоит растущая тенденция смертности, сообщают «Ведомости».

Глава ВОЗ призвал вернуться к антиковидным мерам – маскам, улучшенной вентиляции и программам тестирования и лечения.

Ранее власти Санкт-Петербурга рекомендовали носить маски в общественных местах. (фото unsplash.com, Mika Baumeister)