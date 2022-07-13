Официально признать третий пол собирается ВОЗ

Руководство по гендерной проблематике решили обновить специалисты Всемирной организации здравоохранения. По сути, речь идет о том, чтобы признать существование третьего пола, сказано в сообщении ВОЗ.

Пересматривая руководство, будут исходить из концепции, что есть не только мужчины и женщины. ВОЗ ратует за «выход за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».

Организация напоминает, что впервые руководство издали еще в 2011 году, она призвано обеспечивать устранение дискриминации. // Фото: pixabay.com