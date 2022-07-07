В республике пройдут только кратковременные дожди

Наиболее интенсивные дожди по региону прошли 5 и 7 июля, рассказали в Гидрометеослужбе Карелии. До конца недели ожидается теплая, но неустойчивая погода, а температурный фон останется по-прежнему немного повышенным относительно нормы - на 1-2℃.

В пятницу, 8 июля, в республике будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха будет держаться на отметке от +10 до +15°С.

Завтра днем местами также пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер усилится до 14 м/с. Воздух в светлое время суток прогреется до +18…+23°С. Фото: pxhere.