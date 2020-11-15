15 ноября 2020, 14:47
Общество

В районе станции Масельгская обнаружены останки двух красноармейцев

Красная армия в ходе упорных боев в этом районе Карелии остановила наступление финских войск

14 ноября 2020 года бойцами ПО "Масельгская группа" производился поиск незахороненных красноармейцев в районе станции Масельгская. Сообщает паблик Поисковый отряд "Масельгская группа"

В результате были обнаружены и подняты останки двух бойцов. Личных и подписных вещей не обнаружено.

Фото из паблика Поисковый отряд "Масельгская группа"

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Метки: 
Карелия
«Масельгская группа»
Великая Отечественная война 
поисковая работа