В районе станции Масельгская обнаружены останки двух красноармейцев

14 ноября 2020 года бойцами ПО "Масельгская группа" производился поиск незахороненных красноармейцев в районе станции Масельгская. Сообщает паблик Поисковый отряд "Масельгская группа"

В результате были обнаружены и подняты останки двух бойцов. Личных и подписных вещей не обнаружено.

Фото из паблика Поисковый отряд "Масельгская группа"