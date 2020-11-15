15 ноября 2020, 14:47
В районе станции Масельгская обнаружены останки двух красноармейцев
Красная армия в ходе упорных боев в этом районе Карелии остановила наступление финских войск
14 ноября 2020 года бойцами ПО "Масельгская группа" производился поиск незахороненных красноармейцев в районе станции Масельгская. Сообщает паблик Поисковый отряд "Масельгская группа"
В результате были обнаружены и подняты останки двух бойцов. Личных и подписных вещей не обнаружено.
Фото из паблика Поисковый отряд "Масельгская группа"