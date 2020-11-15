Финский историк поддерживает идею реконструкции концлагеря в Карелии

В Республике Карелия планируется знакомить школьников с бытом заключенных финских концлагерей, сообщает финское издание yle.fi.



За основу взяты декорации фильма о малолетних узниках, который снимался в Карелии два года назад. Автор книги о финской оккупации Карелии считает, что рассказывать о темных страницах истории обязательно нужно, но только опираясь на достоверные источники.

Тематический парк, который построили на территории базы отдыха, разместился в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Впервые идея о создании копии финского концлагеря появилась полтора года назад, и с тех пор авторы идеи пытались найти место для размещения лагеря.

Сейчас у нас заканчивается возведение, и мы планируем 5 и 6 декабря принять первую группу. Дети будут жить на базе отдыха в трехместных номерах, а в конференц-зале мы собираемся показать ребятам документальный фильм. Военно-патриотические клубы Карелии предоставили нам предметы быта военных времен, экспозицию которых мы сделаем в одном из бараков. Пока что дети приедут только из Карелии, но в будущем мы хотим приглашать детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в концлагерях содержались узники из этих регионов тоже.

При этом Наталья Абрамова, основатель и руководитель фонда «Открытые возможности» заверяет, что целью проекта не стоит обвинять кого-то в ужасах войны.

Осуждать, например, финскую сторону – это не наше направление. Наша задача – рассказать об истории, рассказать максимально правдиво, но не обвиняя кого-то, а обвиняя сам факт войны, потому что в военных конфликтах страдает мирное население. Мы хотим показать, что война не должна повторяться.

Из публикаций некоторых СМИ могло сложиться ощущение, что в Карелии возвели своеобразный Диснейленд-концлагерь, в котором детей оденут в полосатые робы, поселят в холодные бараки, будут кормить баландой и орать на них с вышек. Наталья решительно отвергает такую трактовку своего проекта.

Меня уже не первый раз об этом спрашивают. Я даже не понимаю, откуда взялась такая информация. Вышки и бараки мы просто показываем. Что были крайне скромные условия: нары и печка. Тем более они не оригинальные, а просто собирательный образ.

Корреспондент yle.fi попросил прокомментировать создание в Карелии лагеря Сари Няре, которая была соавтором и редактором книги о скрытых страницах участия Финляндии во Второй мировой войне «Некрасивая война». Она не стала отвергать идею познакомить детей с малоизвестными аспектами истории.

В принципе, оживление исторического материала, чтобы больше людей узнало о разных фактах истории, имеет право на существование. Все зависит от того, на основе какого материала создается эта реконструкция. Надеюсь, что основой послужили воспоминания узников, прошедших эти лагеря, например, книга Марьи-Леены Миккола «Потерянное детство». Для этой книги она опрашивала бывших заключенных концлагерей,

– говорит Няре.

Наталья Абрамова утверждает, что программа составлялась в сотрудничестве с теми, кто прошел плен в карельских концлагерях.

Нас поддержал Карельский союз бывших малолетних узников. Мы надеемся увидеть у нас либо председателя, либо зампредседателя, чтобы ребята услышали истории из первых уст. Мы планируем привлекать петрозаводских, карельских историков, учителей истории и не собираемся ничего рассказывать от себя.

Сари Няре считает, что рассказывать об ужасах концлагерей стоит не только российским школьникам.

Я была бы не против, чтобы такой объект показывали финским и западным туристам тоже. Финны сами недостаточно знают об этой стороне своей истории – что, например, лагеря были основаны для собственных диссидентов и инакомыслящих людей. Создание концлагерей было тогда в духе времени – этим занимался и Советский союз, и гитлеровская Германия, и многие другие страны. Даже в наше время это еще есть. Китайское правительство, к примеру, помещает в лагеря уйгуров. Поэтому знакомство с этой темной стороной истории может стать предупреждением о том, что в современном мире нельзя прибегать к таким методам.

Наталья Абрамова тоже была бы рада видеть в Вантаволоке гостей из Финляндии.

Мы бы очень хотели видеть финскую сторону. Мы бы хотели, чтобы ребята поняли, что у нас у каждого своя история, но наша задача – создать такое будущее, в котором не было бы войны. И что Финляндия сейчас – это наше дружественное государство.

«Петрозаводск говорит» рассказывал о том, что думает по этому поводу российский историк Константин Залесский.

Фото с сайта yle.fi