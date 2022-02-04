В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В соцсети «ВКонтакте» произошел крупный сбой. Об этом сообщает портал DownDetector, фиксирующий проблемы в работе популярных Интернет-ресурсов.

Неисправности в работе соцсети начались сегодня вечером. По данным на 19:10 зафиксировано более 67 тысяч жалоб на работу «ВКонтакте».

53% жалоб связаны с проблемами в работе веб-сайта, 41% - с работой приложения, 6% пользователей жалуются на проблемы с доступом к профилю.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России. Фото pixabay.com/Stroganova