Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми

В Пекине проходит торжественная церемония открытия Зимних Олимпийских игр. Мероприятие идет на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая.

Игры официально объявлены открытыми. Старт им дал председатель КНР Си Цзиньпин. С приветственным словом также выступил глава МОК Томас Бах.

На церемонии открытия также состоялся парад спортсменов. По олимпийскому стадиону прошла и сборная Олимпийского комитета России. Российские спортсмены будут выступать на этих Играх без флага и гимна.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. На Играх будут разыграны 109 комплектов медалей.