04 февраля 2022, 17:02
Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми
Над олимпийским стадионом «Птичье гнездо» прогремел торжественный салют
В Пекине проходит торжественная церемония открытия Зимних Олимпийских игр. Мероприятие идет на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая.
Игры официально объявлены открытыми. Старт им дал председатель КНР Си Цзиньпин. С приветственным словом также выступил глава МОК Томас Бах.
На церемонии открытия также состоялся парад спортсменов. По олимпийскому стадиону прошла и сборная Олимпийского комитета России. Российские спортсмены будут выступать на этих Играх без флага и гимна.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. На Играх будут разыграны 109 комплектов медалей.