Мужчина сходил в магазин за курицей и разбогател

Житель США пошел в магазин по просьбе жены, купил билет лотереи и выиграл суперприз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание UPI.

52-летний мужчина рассказал, что супруга попросила его купить к ужину курицу. В магазине американец остановился у автомата по продаже билетов лотереи и купил один.

Дома после ужина мужчина стер защитный слой билета и подумал, что выиграл 10 долларов. Но затем он пригляделся и понял, что сорвал джекпот - 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

Муж и жена рассказали, что на полученные деньги планируют отправиться всей семьей в отпуск, оплатить долги, сделать ремонт в доме и, возможно, приобрести новый телевизор. Фото pixabay.com/RitaE