Выбраны знаменосцы сборной России на открытии Олимпиады

Знаменосцами сборной команды России на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет попросил сборные выбрать двух спортсменов разного пола, чтобы продемонстрировать приверженность олимпийского движения принципам гендерного равенства.

Церемония открытия зимних Игр пройдет 4 февраля. Начало мероприятия - в 15:00 по московскому времени. Трансляцию церемонии будет вести телеканал «Россия 1». Фото pixabay.com/12019