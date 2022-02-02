Открытие и соревнования Олимпиады–2022: где смотреть и когда

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. Торжественную церемонию открытия телеканал «Россия» покажет в прямом эфире 4 февраля в 15:00 по московскому времени. Комментирует трансляцию в эфире телеканала и на платформе СМОТРИМ Дмитрий Губерниев.

Телеканал «Россия» покажет трансляции ХХIV Зимних Олимпийских игр с участием российских спортсменов в четырех наиболее популярных видах спорта: фигурное катание, хоккей, биатлон и лыжные гонки.

Комментировать соревнования в эфире телеканала «Россия» и платформы СМОТРИМ будут звезды спорта и журналистики: фигурное катание – двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионка мира Мария Петрова и комментатор Андрей Журанков; хоккей – комментатор Владимир Стогниенко и хоккеист, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин; биатлон и лыжи – «золотой голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

Эксклюзивно на платформе СМОТРИМ в течение всей Олимпиады будут выходить ежедневные дневники с главными итогами соревнований, включениями спортивных корреспондентов из Пекина и самой актуальной информацией из столицы зимних Олимпийских игр-2022.

Подробное расписание будет доступно здесь. Фото pixabay.com/michaelwedermann