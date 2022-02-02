Назван напиток, употребление которого может вызвать остановку сердца

Употребление энергетиков в большом количестве может привести к внезапной остановке сердца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования зарубежных кардиологов.

Врачи отмечают, что популярный напиток делает опасным высокое содержание кофеина.

При этом остановка сердца может произойти при сильной аритмии, то есть патологическом нарушении частоты, ритмичности и последовательности работы органа, который может биться слишком быстро либо же слишком медленно.

Чтобы предотвратить летальный исход, человеку с аритмией необходимо обратиться к медикам и начать восстанавливать сердечный ритм, отмечают врачи. Фото pixabay.com/bridgesward