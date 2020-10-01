В работе Twitter произошел глобальный сбой 1 октября. Пользователи жалуются на то, что не могут зайти в свои микроблоги и открыть ленту новостей. Об этом сообщает сайт DownDetector.

Судя по карте отчетов об ошибке, проблемы возникли у пользователей из разных стран. География сбоя включает Россию, США, Японию и ряд европейских государств.

Отметим, что последний масштабный сбой в работе популярной соцсети наблюдался 21 августа. Тогда большинство неполадок наблюдалось в странах Европы.