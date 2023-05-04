В пятницу в Петрозаводске планируются отключения электричества

Завтра, 5 мая, в Петрозаводске ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, с 9 часов утра ресурса не будет в ряде зданий на проспекте Ленина, на улицах Антикайнена и Красной. Точные адреса можно посмотреть по ссылке.

Отключение связано с плановыми работами на сетях. Ориентировочно электроэнергия вернется в дома горожан в 12 часов. // Фото: unsplash.com