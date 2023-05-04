Инспекторы ГИБДД в Петрозаводске останавливают велосипедистов

В первые дни мая инспекторы ГИБДД часто останавливают велосипедистов на улицах Петрозаводска. В первую очередь, стражи порядка проводят профилактические беседы: разъясняют правила поведения на дорогах. А также проверяют траспортные средства - не краденные ли они.

Полицейские призывают любителей велопрогулок спешиваться на пешеходных переходах, быть внимательными во время движения, особенно при выполнении маневров.

Рекомендуется спользовать защитную экипировку. А в темное время суток включать фонари и оснащать верхнюю одежду световозвращающими элементами.

Пресс-служба ГИБДД Карелии обращает внимание: во время несения службы стражи порядка проверяют велосипеды на предмет нахождения в розыске.

Автоинспекторы во время общения с владельцами велотехники рекомендуют обеспечить защиту двухколесного транспортного средства от возможности кражи. // Фото: ГИБДД Карелии.