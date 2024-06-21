В Пудожском районе суд постановил вернуть в бюджет незаконные премии

Прокуратура Пудожского района посчитала, что бывшему руководителю Контрольно-счетного органа муниципального образования незаконно были выплачены премии.

С января 2022 года по декабрь 2023 года тогдашний руководитель издал приказы о премировании себя и еще надбавке за особые условия службы. Так, удалось получить около 400 тысяч рублей.

Прокурор через суд требовал признать распоряжения о выплатах недействительными, а деньги вернуть в бюджет. Суд поддержал надзорный орган. // фото «Петрозаводск говорит»